سفير مصر بموسكو يستقبل وفدا من اتحاد "جامعة القاهرة" يزور روسيا حاليا

استقبل الدكتور محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو بمقر السفارة، وفدًا طلابيًا من اتحاد طلبة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد الناصر عبد ربه، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وذلك فى إطار فعاليات زيارة الوفد الطلابى، والذى زار عددًا من الجامعات الروسية المرموقة بهدف تفعيل التبادل الطلابى، واستكشاف آفاق التعاون العلمى والأكاديمى بين جامعة القاهرة والجامعات الروسية.

وأجرى الدكتور البدرى حوارًا مفتوحًا لنحو ساعتين مع الوفد الطلابى، بهدف تعريفهم فى المقام الأول بالعلاقات المصرية الروسية فى الماضى والحاضر، وآفاق تطوير تلك العلاقات فى المستقبل المنظور، كما تطرق الحوار إلى الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية وسفاراتها فى رعاية المصريين بالخارج، وتقديم المساعدة اللازمة لهم فى مختلف المواقف، مشيراً إلى تنوع طبيعة الخدمات التى تقوم بها السفارات فى مجالات مختلفة، ومن بينها تنظيم إجراء انتخابات المصريين فى الخارج على سبيل المثال، بالإضافة إلى شرح دور السفارات فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومختلف بلاد العالم فى كافة المجالات.

كما أقام السفير المصرى حفل استقبال على شرفهم شارك فيه لفيف من الأكاديميين والمفكرين الروس الذين تربطهم بمصر علاقات تاريخية.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والجامعة الوطنية للبحوث "المدرسة العليا للاقتصاد الروسية"، بشأن التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعتين بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما على مستوى الطلبة وأعضاء هيئات التدريس وفى مجالات البحث العلمى.