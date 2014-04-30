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ألسن عين شمس تفتتح فعاليات منتدى شباب الباحثين

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ألسن عين شمس تفتتح فعاليات منتدى شباب الباحثين ألسن عين شمس تفتتح فعاليات منتدى شباب الباحثين

افتتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم، المنتدى الثالث لشباب الباحثين بعنوان "مستقبل الإنسانيات فى .. مناظرات فى منظومة الفكر الثقافى"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقالت الدكتورة كرمة سامى وكيلة كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال افتتاح المنتدى، إن الدراسات الإنسانية ليست كماليات، ولكنها ضرورة قصوى لدراسة الواقع وتحليله، لافتة إلى أنه حان الوقت للاستعانة بمجالاتها المتعددة، مثل الأدب واللغة والفلسفة فى التعرف على أزمات الواقع المصرى، وبحث طرق علاجها.

وأضاف الدكتور معتز محمد المدرس بقسم اللغة الألمانية، أن المنتدى يأتى بعد نجاحه فى العامين الماضيين ليقدم مزيدًا من الفرص لشباب الباحثين فى عرض ومناقشة أوراقهم البحثية أمام أساتذهم ونخبة من المتخصصين فى اللغات المختلفة وزملائهم، مما يؤدى إلى مزيد من التعاون المثمر ويحقق الاستفادة المتبادلة بين تلك التخصصات.

ويتضمن المنتدى مجموعة من الأبحاث المتميزة، ومنها "أدب الأطفال فى الصحافة المصرية"، "اغتراب الشخصية فى رواية الفنتازيا العبرية"، "دراسة للنِكات الأمريكية المعادية لليهود والمعادية للسود"، و"خطاب السلطة فى عام الثورات العربية"، و"البرامج الحوارية التليفزيونية فى الدول الناطقة بالألمانية ومصر".

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