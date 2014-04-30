بالفيديو.. ننشر البروفة النهائية لأغنية "ابن الشهيد" للطفل سيف

حصل "اليوم السابع" على تسجيلات البروفة النهائية "الجنرال" التى أداها كورال وزارة التربية والتعليم على مسرح اتحاد طلاب مصر بالعجوزة، قبل الحفل الذى عقد أمس الأول بحضور وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، وجرى فيه إقحام اسم المشير السيسى على أغنية عظيمة يا مصر.

التسجيلات التى حصل عليها "اليوم السابع"، تظهر الطالب سيف الله مجدى يؤدى البروفة النهائية على المسرح بصحبة زملائه من الطلاب المشاركين فى الحفل، ويتدرب على يد المايسترو أحمد حسن مدرب التحفيظ والموسيقى بوزارة التعليم.

ويغنى سيف أغنية عظيمة يا مصر كما هى "سادات المحبة وأرض السلام"، دون أن يستبدلها إلى سيسى المحبة وأرض السلام كما فعل على مسرح الحفل.

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