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"العدل" تعقد مؤتمرًا مشتركًا مع سفارة فرنسا عن الحقوق الفكرية 5 مايو

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"العدل" تعقد مؤتمرًا مشتركًا مع سفارة فرنسا عن الحقوق الفكرية 5 مايو "العدل" تعقد مؤتمرًا مشتركًا مع سفارة فرنسا عن الحقوق الفكرية 5 مايو

قال المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس لجنة الإعلام بوزارة العدل، إن الوزارة ستقوم يومى 5 و6 مايو المقبلين بتنظيم مؤتمر حول "الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.. التحديات والطموحات" بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة.

يأتى انعقاد المؤتمر فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون القضائى بين وفرنسا وحرص وزارة العدل المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة سبل حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر وفرنسا والتجارب القضائية الحديثة فى هذا المجال والتحديات القانونية الحديثة التى تواجه إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر بعد الثورة.

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