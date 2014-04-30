Klout يقيس تأثيرك في وسائل الإعلام الاجتماعي

Klout هو أداة تساعدك في معرفة مدى تأثيرك الحقيقي في شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد ماهيّة هذا التأثير، كما يساعدك في معرفة ما إذا كان المحتوى الذي تشاركيه يشجّع الناس على التفاعل معك.

وللتعرّف أكثر إلى هذا البرنامج، "سيدتي نت" يُطلعك، خطوة بخطوة، على كيفيّة استخدامه:

1- اذهبي إلى klout.com، وقومي بالتسجيل بكلّ بساطة، ثمّ انقري على الزر "ادخل" باستخدام موقعي "فيس بوك" أو "تويتر".

2- اسمحي لـ Klout بالدخول إلى حسابك على "تويتر". ستنقلين إلى صفحة جديدة، وسيطلب منك أن تقبلي أو ترفضي أن يدخل Klout إلى حسابك. فإذا وافقت، انقري على “Accept”، وسيتم تحويلك إلى تطبيق Klout من جديد.

3- قومي بتعبئة طلب التسجيل. سيظهر لك صندوق، يترتب عليك أن تقومي بتعبئته، ثمّ النقر على "Continue" للمتابعة، عندما تنجزين الأمر. ستعودين بعدها تلقائياً إلى Klout، وسترين الآن تأثيرك الحقيقيّ: ما هي علامة تأثيرك في "فيس بوك"؟ وكم علامتك على تويتر؟ وهل تأثيرك هو كما توقّعت؟ وما الذي يمكنك فعله لتحسين أدائك؟

4- علامة Klout هي قياس لمجموع تأثيرك في شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. نظام النقاط في Klout يبدأ من 0 حتى 100. وصولك إلى الجمهور هو حجم هذا الأخير الذي تصله رسائلك، أمّا تأثيرك فهو قدرتك على دفع الناس إلى القيام بعمل ما، كالرد مثلاً أو إعادة التغريد على "تويتر"، أو ترك التعليقات ومشاركة التحديثات على "فيس بوك".

5- ارفعي علامتك على Klout، في لوحة التحكّم الخاصة بك. ويمكنك إيجاد طرق لرفعها. إذا لم تكوني قد قمت بإضافة حساب الـ"فيس بوك" وLinkedIn، فأضيفهما، وقد ترتفع علامتك. يمكنك أيضاً إضافة حسابات الـ Foursquare وInstagram كذلك.

6 ـ خذي وقتك في التعرف إلى Klout، وابحثي عن أشخاص مؤثرين، وقارني أداءك بأدائهم.

هل تعرفين مواقع أخرى تقيس التأثير؟ دعينا نتشارك ذلك.