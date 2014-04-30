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بالصور.. محافظة الإسكندرية تكرم أسر الشهداء ومصابي الحرب

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أقيم،صباح اليوم الأربعاء،  بالمركز الأوليمبي بسموحة، حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي الحرب القدامي، وذلك في إطار إحتفالات القوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء ويوم المحارب .

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الخالق زين العابدين مستشار المحافظ للمشروعات ونائبا عن اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية واللواء علي القرشي رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية واللواء نبيل الخميسي مساعد قائد المنطقة الشمالية واللواء أمين الملاح مساعد مدير أمن الإسكندرية.

بدأ الأحتفال بكلمة اللواء نبيل الخميسي مدير جمعية المحاربين القدامي مرحبا خلالها بالحضور وموجها التحيه لجميع شهداء الواجب ممن ضحوا في سبيل رفعة الوطن ، وأكد أن هذه التضحيات هي الأساس لبناء ، مشيراً  إلي جهود جمعية المحاربين القدامي في الفترة الأخيرة وهي المنوطة برعاية وحماية وتحقيق مصالح أسر الشهداء ومن أهم أنجازتها تكريم أسر الشهداء سنويا وليس كل ثلاث سنوات كما كان متبع ، وزيادة رحلات العمرة من عشر رحلات إلي خمسين رحلة سنويا، ومنح بعض الامتيازات الدولية لصالح المحاربين القدامي ومنها العلاج بالخارج ومضاعفة التكريم المادى والإعانات العاجلة والأجهزة التعويضية.

يذكر أيضا أن جمعية المحاربين القدامي تقوم بالتواصل مع  المحافظين والمستثمرين ورجال الأعمال لإيجاد فرص عمل ومنح وحدات سكنية بناءا علي البحث الاجتماعي من قبل القوات المسلحة.

وفي ختام الاحتفالية،  تم توزيع الهدايا علي أسر الشهداء والمصابين .

 

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