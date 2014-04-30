بالفيديو..علي طريقة “المعزول”.. مسجون يتصل بـ”الجزيرة” من داخل سجن وادي النطرون

أجرى أحد سجناء وادى النطروان من أعضاء جماعة الإخوان مكالمة هاتفية مع قناة “الجزيرة مباشرة مصر” على الهواء بعد تهريب هاتف محمول له.

وقرأ المتصل بيانًا على الهواء خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد طه قائلا: “إن المحاكم المصرية تحولت لمحاكم تفتيش لصالح أهواء مجموعة حكام مستترين خلف الدبابات”، حسب قوله.

وأضاف المحتجز: “إن الأمن يمارس كل أنواع التعذيب على ما سماهم الأسرى في السجون مطالبًا الشعب المصرى بالثورة لتخليصهم، موكدًا أنهم فقدوا حريتهم لينعم الوطن بالحرية، على حد تعبيره.

وأكد السجين أن اليوم 30 أبريل هو يوم انتفاضة المساجين من داخل السجون مطالبًا من في الخارج بدعمهم حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان، على خلفية اقتحام السجون خلال جمعة الغضب والتي أجرى فيها مرسي مكالمته الشهيرة مع قناة الجزيرة.

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