ماهر لـ” وزير الخارجية الألماني”: “مصر أكبر سوق لتجارة سيارات المرسيدس”‎

قال الفنان أحمد ماهر إنه لابد أن تكون هناك وقفة عندما نسمع أحد المصريين المغتربين يقولون على مصر ان قلوبنا موجوعة على مصر و ما يحدث بها ، كل هذا بسبب ما يصل لهم من خلال المحطات التلفزيونبةو و كالات الانباء العديدة التي تثجر اختار مغلوطة على مصر.

و أضاف ماهر خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر تيار الإستقلال ان هؤلاء المغتربين في غاية الاشتياق من معرفة الحقيقة في مصر بالاضافة الى استيقاظ الوعي الوطني و خرجنا من نتائج مبهرة من المانيا و اليونان و سةيسرا بنشر الوعي وطني اسميناه نعم من اجل مصر ظ طلبنا منهم ان بكونوا سفراء لمصر لنشر الوعي الوطني و بث روح الاطمئتان في نفوس المصريين المغتربين.

و تابع ماهر ان مصر انتهت من الاستحقاق الاول و هو الدستور و سنكمل باقي الاستحقاقات الوطنية من انتخابات رئاسى و انتخابات برلمانية للعبور بسفينة مصر الى بر الامان و سنقضي على كل الادعاءات و الافتراءات التي تصدر من خالد علي و امثاله من الوكالات و المحطات التلفزيونية التي تريد بمصر التنكيل و التشويه.

وقال ماهر بعد وجود بعد التحفظات من وزير الخارجية الالمانية و شعورنا بانه ينظر لنا باننا اتينا له من اجل طلب المساعدات، تمكن منا الحث الوطني و قولنا له “اننا اتينا لك لكي نوضح حقيقة الامر و نحن لم نكن نريد اموال او مساعدات” بكل كبرياء و بكل وطنية استكملنا قولنا له “نحن اكبر سوق لسيارات المرسيدس في العالم”.