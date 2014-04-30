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ماهر لـ” وزير الخارجية الألماني”: “مصر أكبر سوق لتجارة سيارات المرسيدس”‎

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ماهر لـ” وزير الخارجية الألماني”: “مصر أكبر سوق لتجارة سيارات المرسيدس”‎ ماهر لـ” وزير الخارجية الألماني”: “مصر أكبر سوق لتجارة سيارات المرسيدس”‎

قال  الفنان أحمد ماهر إنه لابد أن تكون هناك وقفة  عندما نسمع أحد المصريين المغتربين يقولون على ان قلوبنا موجوعة على مصر و ما يحدث بها ، كل هذا بسبب ما يصل لهم من خلال المحطات التلفزيونبةو و كالات الانباء العديدة التي تثجر اختار مغلوطة على مصر.

و أضاف ماهر خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر تيار الإستقلال ان هؤلاء المغتربين في غاية الاشتياق من معرفة الحقيقة في مصر بالاضافة الى استيقاظ الوعي الوطني و خرجنا من نتائج مبهرة من المانيا و اليونان و سةيسرا بنشر الوعي وطني اسميناه نعم من اجل مصر ظ طلبنا منهم ان بكونوا سفراء لمصر لنشر الوعي الوطني و بث روح الاطمئتان في نفوس المصريين المغتربين.

و تابع ماهر ان مصر انتهت من الاستحقاق الاول و هو الدستور و سنكمل باقي الاستحقاقات الوطنية من انتخابات رئاسى و انتخابات برلمانية للعبور بسفينة مصر الى بر الامان و سنقضي على كل الادعاءات و الافتراءات التي تصدر من خالد علي و امثاله من الوكالات و المحطات التلفزيونية التي تريد بمصر التنكيل و التشويه.

وقال ماهر بعد وجود بعد التحفظات من وزير الخارجية الالمانية و شعورنا بانه ينظر لنا باننا اتينا له من اجل طلب المساعدات، تمكن منا الحث الوطني و قولنا له “اننا اتينا لك لكي نوضح حقيقة الامر و نحن لم نكن نريد اموال او مساعدات” بكل كبرياء و بكل وطنية استكملنا قولنا له “نحن اكبر سوق لسيارات المرسيدس في العالم”.

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