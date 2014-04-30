مديرية أمن المنوفية : 21 سجين يتزعمون حالة الهياج بسجن الترحيلات

أكد مصدر مسئول بمديرية أمن المنوفية أن حالة الهياج التى يشهدها سجن الترحيلات بشبين الكوم بسبب حصول 21 متهم من جماعة الإخوان على البراءة فى القضية رقم 1944 جنح شبين الكوم واستمرار حبسهم على ذمة قضايا أخرى معلنيين تضررهم من النيابة العامة لإستمرار حبسهم .

ورفض المتهون إستلام الطعام المقدم لهم من ذويهم مهددين بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنهم .

كان سجن الترحيلات بشبين الكوم محافظة المنوفية شهد حالة هياج كبيرة من المحبوسين على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وسط دعوات للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لمساجين الإخوان على مستوى الجمهورية.