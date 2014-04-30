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مرسي لقاضي محاكمة “الهروب الكبير”:”مش سامعك ولا شايفك والدنيا تلج”

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مرسي لقاضي محاكمة “الهروب الكبير”:”مش سامعك ولا شايفك والدنيا تلج” مرسي لقاضي محاكمة “الهروب الكبير”:”مش سامعك ولا شايفك والدنيا تلج”

 قال الرئيس المعزول محمد مرسى، للمستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لنظر قضية اقتحام السجون: ” انا مش سامع ولا كلمة واحدة من القاضى والشاهد خلال الجزء الثانى من الجلسة عقب الاستراحة وطالبت من ساعة إطفاء التكيف علشان الدنيا هنا تلج  وانت بتزعل عندما نتكلم وتغضب وقد يؤدى الغضب إلى اشياء لا تحمد عقباها”.

 وأجابه القاضي: “أنا مكلف أن أنادى على المتهم دون القاب وده مش إهانه”.

ورد مرسى : “إفعل ما شئت وقل ماشئت وانت تعلم موقفى من هذه المحاكمة وليس الهيئة .. مرسى أنا شفتك فى التلفزيون ولم أرك فى الجلسة وأنت عارف كده لما قابلتك”.

فرد القاضى لا يجوز الكلام بدون اذن .. فرد مرسى أنت عاوزنه هنا ليه .. فقال القاضى ده قضيتى وأنت متهم هنا ..فقال مرسى علشان كده لازم أسمعك بدون غضب مش احكام على طول كده بالسجن .. فقال القاضى هو كده .

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