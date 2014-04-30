افتتاح معـرض “استعادى” للفنان الراحل محسن شعلان

تحت رعاية د.محمد صابر عرب وزير الثقافة ، يفتتح د.صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض ” إستعادى ” للفنان التشكيلى الراحل محسن شعلان وذلك فى السابعة مساء الأحد الموافق 4 مايو القادم ويستمر المعرض حتى 15 من مايو ، بقاعات قصر الفنون بساحة الأوبرا المصرية ، بحضور محمد دياب رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون .

> جدير بالذكرأن الفنان محسن شعلان يعد من الفنانين التشكيليين الكبار الذين أثروا الحياة الفنية المصرية بالعديد من الأعمال الرائعه على مدارأكثر من 40 عاما ، ولد شعلان بالقاهرة عام 1951 م حصل على بكالوريوس فنون وتربية عام 1974م نال عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعمل أستشارى لها ، وعضوبالعديد من الجمعيات الفنية مثل جمعية محبى الفنون الجميلة ، عضو جمعية أصدقاء المتاحف ، عضو جمعية محبى الطبيعة والتراث،عضوية رقم (1 ) بجمعية ANNAPRONNA الدولية بالدومينيكان ، عضو جماعة الكتاب والفنانين (أتيليه القاهرة) ، عضو جمعية أصدقاء وكالة الغوري، عضو بعدد من الجمعيات الفنية والثقافية الأخرى، وشغل العديد من الوظائف كان آخرها رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض 2002، ثم رئيساً لقطاع الفنون التشكيلية من 2006 وحتى 2010.

> أقام العديد من المعارض الفردية والجماعية فى مجال الفن التشكيلى بأهم القاعات الرسمية والخاصة بمصر منذ عام 1973 آخرها معرض بعنوان (القط الأسود.. تجربة سجن ) بقاعتى (أحمد صبرى، الحسين فوزي) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك فبراير 2013، وكذلك شارك وأٌقام العديد من المعارض الدولية خارج مصر،ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز والتكريمات بمصر والخارج، ويقتنى أعماله كثير من الهيئات والمؤسسات والأفراد بمصر والعديد من دول العالم .