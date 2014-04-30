نقيب التمريض : صرف الحوافز بأثر رجعي بداية من يناير 2014

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن الحوافز سيتم صرفها بأثر رجعي بداية من يناير 2014 متضمنة حافز الإثابة والإضافي ،مشيرة إلى أن التمريض سيحصل علي 500 % حوافز.

وقالت نقيب التمريض – خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بنقابة التمريض للإعلان عن قواعد صرف حوافز قانون تنظيم شئون المهن الطبية – إنه سيتم صرف حافز المهن الطبية بداية من يوليو 2015 .. مشيرة إلى أن صرف الحافز الإضافي مرتبط بتوفير نسب استحقاقه وفقاً لمعايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه تطبيقياً لنص المادة 10 من القانون 14 لسنة 2014 .

وأشارت إلى أن الحوافز تصرف كاملة لمن يتم تقييمه بنسبة 90 % علي الأقل وتصرف بنسبة 85% لمن يتم تقييمه بنسبة 70 % وحتي أقل من 85 % وتصرف أيضاً بنسبة 50 % لمن يتم تقييم آدائه بنسبة 50 % وحتي أقل من 70 %.

وأضافت نقيب التمريض أن هيئات التمريض تقوم بـ 70 % من الخدمات الطبية بالمستشفيات ..مشيرة إلى موافقة رئاسة الوزراء علي مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة للتمريض كأول قانون للمهنة يضبط إيقاعها ويحدد آليات معينة لمزاولتها .. لافتة إلى أن القانون يهدف إلى تجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات .

وطالبت برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه .. مشيرة إلى تقدير هيئات التمريض إلى الظروف السياسة التي تمر بها خاصة مع رفضها محاولات الاستقطاب من جانب نقابات الأطباء والصيادلة للمشاكة في الإضراب .. مشددة علي ضرورة منع دخول التمريض الأجانب إلى مصر .. مشيرة إلى أن المستشفيات الخاصة تطلب التمريض الأجنبي كنوع من الوجاهة أمام المريض وليس لخبراته المهنية .

من جانبه ، رحب الدكتور أسامة يحي أمين عام نقابة العمليين بالقواعد التي طرحتها وزارتا المالية والصحة لصرف حوافز قانون المهن الطبية .. مشيراً إلى أن القانون الحالي للحوافز لا يمثل كل طموحات العلميين .. لافتا إلى أن نقابة العلميين لديها مقترحات لتحسين منظومة الأجور لأعضائها سيتم عرضها علي الحكومة في حالة تحسن الظروف السياسية والاقتصادية .

وفي ذات السياق ، طالب الدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي الأطباء والصيادلة بعدم الاستعلاء على باقي أعضاء الفريق الطبي منتقداً سعي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للقاء اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية للتشاور حول الشق الإداري دون دعوة نقابات التمريض والعلاج الطبيعي .. مؤكداً أن الفريق الطبي يعمل بشكل تكاملي وليس فرديا ، وقال “لن نسمح لأي من أعضاء الفريق الطبي بالتميز علي حساب الأخرين “.

/أ ش أ/