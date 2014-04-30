الدماطي لضابط الأمن الوطني: هل أثرت مقولة مبارك ” أنا أو الفوضى ” علي الأحداث

وجه محمد الدماطى دفاع قيادات الإخوان بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لنظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان ، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس سؤال إلى الشاهد العقيد محمد مصطفى مسئول مكتب أمن الدولة بمدينة السادات أثناء الاحداث ، حول عبارة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ” أنا أو الفوضى ” وهل لها تأثير على الاحداث التى شهدتها البلاد و منها واقعة الهروب من سجن وادى النطرون وباقى السجون.

واعترضت النيابة على السؤال مبررا أنه فى غير محله، وقرر القاضى أن يوجه السؤال إلى الشاهد الذى اكد أن هذه العبارة قيلت عقب هذه الاحداث .