وزير الآثار بالأقصر: “توت عنخ آمون” المقلدة هدفها الحفاظ على التراث الفرعوني

أكد هشام زعزوع وزير السياحة خلال احتفالية افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ امون ان افتتاح المقبرة حدث عالمي هام يساهم في جذب مزيد من السياح ودفع الحركة السياحية الوافدة الي الاقصر وزيادة عدد الزائرين للمقبرة متمنيا ان تعود حالة الانتعاش السياحي وزيادة التدفق خلال هذا الموسم.

واشارالدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار الي ان تنفيذ النموذج ياتي في اطار الجهود المبذولة من كافة اجهزة الدولة للحفاظ علي التراث الحضاري الفرعوني مؤكدا ان النسخة المقلدة جزء من مبادرة الحفاظ علي المقابر الفرعونية الموجودة والتي تم اغلاقها اما بسبب اعمال الترميم او للحفاظ عليها للاجيال القادمة .

من جانبه تقدم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بامتنانه لكل المساهمين في هذا العمل الذي يحافظ علي كنوزنا في المقابر مشيرا الي السعي لتنفيذ اهداف تنوع النشاط الاقتصادي ليكون سياحي وزراعي وصناعي فضلا عن تحويل الاقصر الي مدينة خضراء بالتعاون مع وزارة السياحة حيث نفذت المحافظة اول محطة طاقة شمسية ومن المقرر تنفيذ محطات اخري وعقد مؤتمر للطاقة الشمسية في الاقصر .

واعلن المحافظ عن تامين مناطق المزارات السياحية بالكاميرات وتطبيق نظام معلوماتي للسائحين خلال شهرين بالاضافة الي مبادرتين بالتنسيق مع الجامعة البريطانية يتم من خلالهما تنفيذ مسابقات لتطوير المحافظة حول حضارة الاقصر وعلامتها التجارية وحقوق الملكية .