ميرفت العزاوى سفيرة لذوى الإعاقة بجامعة حلوان فى الولايات المتحدة

اختارت جامعة حلوان الكابتن ميرفت العزاوى الأخصائى النفسى بالإدارة العامة للمدن الجامعية كممثلة لذوى الإعاقة بها فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عضويتها فى منظمة "هاندكاب"، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة لدعم شريحة ذوى الاحتياجات الخاصة هناك.

وأصبحت ميرفت العزاوى مسئول الإعاقة الحركية بمؤسسة "ممكن" لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة ، كما شاركت فى بروتوكول التعاون مع جامعة كنساو لصالح ذوى الإعاقة.

يذكر أن ميرفت العزاوى فازت بالمركز الأول ببطولة الجمهورية فى لعبة القرص، والمركز الثانى فى لعبة الجلة، كما حققت بطولات فى منتخب المحافظات، وشاركت فى العديد من البطولات وحصدت 9 ميداليات ذهبية و 4 فضية و3 برونزية .

وأكدت مرفت العزاوى، فى بيان لها اليوم، على دعم الجامعة الكامل لذوى الإعاقة بها وخاصةً الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الذى يحرص دائماً على عقد لقاءات دورية مع الأشخاص ذوى الإعاقة لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على تمهيد مطالع للكراسى المتحركة بجميع مرافق الجامعة لتسهيل حركتهم ، متمنية انشاء اتحاد للبولينج للأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك سلاح الشيش للمعاقين على كراسى متحركة لتنضم لتلك الألعاب .