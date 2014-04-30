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"تعليم بنى سويف": 10 آلاف مقعد جديد استعداداً للامتحانات

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"تعليم بنى سويف": 10 آلاف مقعد جديد استعداداً للامتحانات "تعليم بنى سويف": 10 آلاف مقعد جديد استعداداً للامتحانات

قال رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، إنه تم دعم المدارس بالمحافظة بما يقرب من 10 آلاف مقعد، استعداداً لامتحانات النقل والثانوية العامة، كما سيتم إصلاح وصيانة 10 آلاف أخرى، لاستقبال الامتحانات وأيضاً العام الدراسى الجديد 2014/2015.
> وأضاف رمضان، أنه جارى الآن تزويد لجان الثانوية العامة بمراوح ووسائل تهوية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة بمحافظات الصعيد.

وفى السياق نفسه، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس خلال اجتماع الفيديو كونفرانس، أن المديرية أنفقت ما يقارب الـ25 ألف جنيه من الميزانية لتجهيز لجان الامتحانات العامة على مستوى المحافظة.

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