الأهلي يطلب من الظفرة نقل مواجهتهم إلى ملعبه

أرسل مسؤولو أهلي دبي، طلبا رسميا إلى نظرائهم في الظفرة لنقل الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي على ملعب الأول حتى يتسنى للاعبين الاحتفال باللقب وسط جماهيره.

الأهلي فاز باللقب قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، بينما لا تؤثر نتيجة المباراة على الظفرة.

وقال رئيس الظفرة خليفة الطنيجي لصحيفة "الإمارات اليوم"نرغب في تعزيز حظوظنا في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في البطولات الخارجية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي سيتحكم في موافقتها على طلب الأهلي من عدمه."

وأشارت الصحيفة إلى أن حظوظ الظفرة تضاءلت في المنافسة على حجز إحدى البطاقات المؤهلة للمنافسات الخارجية، بعد خسارته أخيراً أمام الوحدة 1-3، إذ تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثامن قبل جولتين على نهاية الدوري، وفي حال فوزه على النصر والأهلي في الجولتين المقبلتين، فإن الفريق سيرفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما تمتلك أندية الشباب 43 نقطة، والوحدة 42 نقطة، والجزيرة 41 نقطة.