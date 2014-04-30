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وزير الداخلية لمراسلى الوكالات الأجنبية: نحرص على التعامل بشفافية

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وزير الداخلية لمراسلى الوكالات الأجنبية: نحرص على التعامل بشفافية وزير الداخلية لمراسلى الوكالات الأجنبية: نحرص على التعامل بشفافية

أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات حفل استقبال لمراسلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بدار المراسم بالجزيرة، وذلك بمشاركة عدد من قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وحضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية جانب من الحفل للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام وإطلاعهم على حقيقة تطورات الوضع الأمنى والتحديات التى تواجهها أجهزة الأمن خلال المرحلة الحالية.

وأكد وزير الداخلية فى كلمة قصيرة وجهها إلى الحضور أن الوزارة تحرص على التعامل بشفافية كاملة مع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية وإمدادهم بما يحتاجونه من معلومات .

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان " تواجه الإرهاب" تضمن سرداً للأحداث الداخلية اعتباراً من ثورة 30 يونيو، إضافة إلى جهود أجهزة الوزارة لتحقيق الاستقرار واستكمال استحقاقات خارطة المستقبل .

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