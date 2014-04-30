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مورينيو لمنتقديه: جميعكم أصبحتم فلاسفة!

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مورينيو لمنتقديه: جميعكم أصبحتم فلاسفة! مورينيو لمنتقديه: جميعكم أصبحتم فلاسفة!

لم يفوت جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي فرصة للرد على كل من ينتقد أسلوب لعبه الدفاعي في المباريات الكبيرة.

وقال مورينيو قبل مواجهة أتليتكو مدريد الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "كرة القدم حاليا باتت ممتلئة بالفلاسفة الذين يفهمون أكثر مني."

وتابع مورينيو "الحقيقة هى أن الفريق الذي لا يستطيع الدفاع جيدا، لا يمتلك فرص عديدة للفوز."

وأضاف الاستثنائي "في كرة القدم التي أعرفها ندافع حينما تكون الكرة مع المنافس، ونهاجم حتى نكون معنا محاولين التسجيل."

يُذكر أن تشيلسي تعادل سلبيا مع متصدر الليجا في إسبانيا خلال ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ويسعى للفوز على ستامفورد بريدج للحاق بريال مدريد في النهائي.

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