رونالدو: كنت أسعى لتسجيل هدف الرقم القياسي، ولكن

اعترف كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد أنه سعى للتسجيل في مرمى بايرن ميونيخ حتى يتخطى ليونيل ميسي ساحر برشلونة في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.

وبات رونالدو أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 16 هدفا في نسخة واحدة متخطيا ميسي الذي سجل 14 هدفا من قبل، والآن يلعب نهائي دوري الأبطال الأول مع ريال مدريد.

وقال رونالدو لصحيفة "أس" المدريدية: "كنت أبحث عن التسجيل لأنني كنت أعرف أنني احتاج هدفا من أجل تحقيق الرقم".

واستدرك مضيفا "ولكنني لم أكن لأصبح مجنونا لو لم أسجل".

وشكر رونالدو زميله جاريث بيل الذي مرر له كرة الهدف الثالث والذي منحه الهدف رقم 15 في البطولة، قبل التكفل بإضافة هدف ثان من ركلة حرة.

وأتم "لقد كانت تمريرة عظيمة من بيل.. كل الفريق ساعدني، فأنا سعيد حقا بتحقيق الرقم القياسي ولكن ما يهم هو الفوز".