الخارجية تنصح المواطنين بمراعاة خطوات مهمة عند السفر للخارج

دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة الراغبين بالسفر إلى الخارج لغرض السياحة أو الدراسة أو العلاج خاصة المتوجهين الى المملكة المتحدة إلى ضرورة مراعاة عدد من الخطوات المهمة وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامتهم.

وقال سعادة راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة في بيان اليوم إن وزارة الخارجية وسعيا منها لتوفير مختلف سبل الأمان لمواطني الدولة لقضاء إجازاتهم بشكل مريح ولا يعكر صفوها أي طارئ تود أن تقدم لمواطني الدولة عددا من الارشادات والنصائح المهمة أثناء تواجدهم في الخارج وهي التسجيل في خدمة تواجدي والمصممة لتوفير أية مساعدة لمواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات وأهمية الاحتفاظ بالرسالة النصية التي تصلهم عند الوصول لوجهة سفرهم والتي تحوي أرقام التواصل مع سفارة الدولة واختيار السكن المناسب الذي تتوفر فيه شروط السلامة والأمان الضرورية وتجنب السكن في الأماكن التي لا توجد بها هذه الشروط وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصا في أوقات متأخرة من الليل.

وأكد الظاهري أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة والماركات الغالية التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم واهتماماتهم.

وأشار إلى ضرورة توخي الحذر في التحدث أو التعامل مع الغرباء أو المتسولين والابتعاد عن الحوادث التي قد تجرهم إلى المساءلة والوقوع تحت طائلة القانون.. ونبه المواطنين إلى أخذ الحيطة من بعض الأشخاص المشتبه بهم والذين قد ينتحلون صفة رجال أمن بملابس توحي بذلك ويقومون بطلب الهويات بقصد السرقة.

ونصح الظاهري المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة المعروفة بتواجد أشخاص عدوانيين وأخذ الحيطة والحذر أثناء تجوالهم وتسوقهم في الخارج وبالأخص الأماكن المكتظة بالناس وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل والاستعاضة عنها ببطاقات الائتمان و في حال رغبتكم بمعرفة المناطق غير الآمنة أو حدوث أي طارئ يتطلب المساعدة يرجى التواصل مباشرة مع سفارة الدولة مع ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية فورا.

ودعا مواطني الدولة للاطلاع على نصائح وإرشادات السفر المتوفرة على موقع وزارة الخارجية وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية ..متمنيا لمواطني الدولة سفرا آمنا واجازة سعيدة والعودة الى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته.

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