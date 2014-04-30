خدع ذكيَّة لتظهري بساقين أطول من الحقيقة!

تحلم كل فتاة عادة بأن تكون لها سيقان طويلة كعارضات الأزياء، ويمكن لكل فتاة التمتع بساقين طويلتين حتى لو كانتا وهميتين من خلال بعض الخدع في لبس الأحذية والملابس. صحيفة «التايمز الهنديَّة» أوردت خدعاً عديدة يمكن لكل فتاة تنفيذها لتبدو ساقاها أطول من الحقيقة.

الخدعة الأولى، تكمن في ارتداء الأحذية بلون البشرة، خاصة ذات الكعب العالي منها، لأنَّها تخدع العين وتجعل ساقك تبدو ست بوصات أطول، وليس لون الحذاء وحده المؤثر في شكل ساقيك، بل عليكِ كذلك تجنب الأحذية ذات الأشرطة عند الكاحل، التي تجعل ساقيك قصيرتين.

كما أنَّ الفساتين ذات التنورة الواسعة والمموجة تساعد كثيراً على منحك طولاً وهمياً في ساقيك، وكذلك الفساتين ذات الحزام عند الخصر، لأنَّها تجعل النصف العلوي من الجسم يبدو أكثر من السفلي.

ويمكنك التمتع بمظهر أطول لساقيك كذلك من خلال ارتداء ملابس تخفي ركبتيك، فالفساتين والتنورات القصيرة لفوق الركبة تجعلك تبدين أقصر، على عكس تلك التي تخفي الركبتين، حيث تعطي وهماً بأنَّ ساقيك أطول.

أما الحيلة الأخيرة فهي اختيار أحذية بألوان مطابقة لألوان البناطيل فهذا يصنع نوعاً من خداع البصر، ويعطي انطباعاً بأنَّ ساقيك أطول من الحقيقة.

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