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وزير الشباب والرياضة يفتتح المؤتمر التوظيفى الأول بالدقهلية

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افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة "مؤتمر التوظيف الأول بالدقهلية" بنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة، وذلك بحضور عدد من التنفيذيين بمحافظة الدقهلية ومحافظ دمياط.

وأعلن الوزير خلال المؤتمر 1500 فرصة عمل للشباب والفتيات داخل 500 مصنع، بالتعاون مع جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل، فيما زار ورش العمل التى نظمتها مديرية التربية والتعليم لطلاب الثانوى فى إطار تجهيز الطالبات والطلاب لسوق العمل، واستمع إلى المقترحات الخاصة بتطوير سوق العمل.

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