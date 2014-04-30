أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الفصل الثانى للنقل والابتدائى والإعدادى

Google+ Print
محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الفصل الثانى للنقل والابتدائى والإعدادى محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الفصل الثانى للنقل والابتدائى والإعدادى

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2013/2014 لجميع امتحانات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، على أن تبدأ امتحانات النقل الابتدائى اعتباراً من الأحد الموافق 4 مايو وتنتهى الثلاثاء 6 مايو 2014 .

وتبدأ امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله والشهادة الإعدادية المهنية والنقل الثانوى العام والرياضى وما يعادله والنقل للتعليم الفنى من الاثنين 5 مايو وينتهى الأحد الموافق 18 مايو على أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية (عام ومكفوفين وصم والفصل الواحد ) من الأربعاء 7 مايو إلى الأحد الموافق 11 مايو .

يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ( ـ صم ـ مكفوفين) اعتباراً من الاثنين 12/5/2014 وتنتهى الأحد 18/5/2014، وتبدأ امتحانات النقل الإعدادى المهنى الثلاثاء 13 مايو وتنتهى الأحد 18 مايو 2014، وتقرر عدم إجراء امتحانات اليوم بمناسبة عيد العمال.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد