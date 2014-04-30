محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الفصل الثانى للنقل والابتدائى والإعدادى

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2013/2014 لجميع امتحانات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، على أن تبدأ امتحانات النقل الابتدائى اعتباراً من الأحد الموافق 4 مايو وتنتهى الثلاثاء 6 مايو 2014 .

وتبدأ امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله والشهادة الإعدادية المهنية والنقل الثانوى العام والرياضى وما يعادله والنقل للتعليم الفنى من الاثنين 5 مايو وينتهى الأحد الموافق 18 مايو على أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية (عام ومكفوفين وصم والفصل الواحد ) من الأربعاء 7 مايو إلى الأحد الموافق 11 مايو .

يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية العامة (رياضة ـ صم ـ مكفوفين) اعتباراً من الاثنين 12/5/2014 وتنتهى الأحد 18/5/2014، وتبدأ امتحانات النقل الإعدادى المهنى الثلاثاء 13 مايو وتنتهى الأحد 18 مايو 2014، وتقرر عدم إجراء امتحانات اليوم بمناسبة عيد العمال.