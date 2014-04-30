وزيرالطيران: انتظام الحركة بمطار القاهرة.. و”كورونا” لم يؤثر على رحلات العمرة

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، إنتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي واقلاع ووصول جميع الرحلات فى مواعيدها رغم اعتصام امناء الشرطة بالمطار وقيام الضباط بعملهم.

وأشار الي انه أعطى تعليمات منذ بداية الأزمة لأمن شركة ميناء القاهرة الجوى وامن مصر للطيران بمعاونة رجال الشرطة فى انهاء الاجراءات وتامين المنشأت.

وعن مرض “كرونا” أكد وزير الطيران المدنى ان هناك توعية لجميع العاملين بالوزارة والشركات باعراض المرض وضرورة التوجهة الفورى للمستشفى فى حالة ظهور أى أعراض ، بخلاف منح تعليمات لافراد الضيافة بمتابعة الركاب وتوعيتهم بضرورة ابلاغ الحجر الصحى بالمطار عند شعور اى راكب بأى اعراض مشابهة للبرد ، بجانب توعية افراد الطاقم بكيفية التعامل مع اى مصاب بالمرض.

ونوه وزير الطيران انه حتى الان لم يؤثر ظهور المرض بالسعودية على الاقبال على رحلات العمرة .