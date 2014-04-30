هيج يدعو إلى فتح تحقيق فوري بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على حقيقة الأنباء التي تفيد باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال هيج – في تصريحات أوردتها قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم الأربعاء إن بلاده تؤيد إجراء تحقيق عاجل في هذه الأنباء ..مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية تضيف المزيد من معاناة الشعب السوري ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وصول مفتشي المنظمة إلى مختلف المناطق وإجراء مختلف التحقيقات دون أي تدخل من قبل السلطات السورية.

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية نشرت في وقت سابق تحقيقا بشأن استخدام أسلحة كيمياوئية في سوريا استنادا إلى عينات حصلت عليها عبر طبيب سوري من مناطق سورية مختلفة ، مؤكدة أن تحليلا علمياً أجرى لفحص عينات تم جمعها من عدة هجمات في سوريا تشير إلى استمرار استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية.

أ ش أ