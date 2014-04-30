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بالأسماء.. 3 سيدات و3 أشقاء وأب ونجله بين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بأحداث المنيا

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بالأسماء.. 3 سيدات و3 أشقاء وأب ونجله بين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بأحداث المنيا بالأسماء.. 3 سيدات و3 أشقاء وأب ونجله بين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بأحداث المنيا

صورة ارشيفية

جمعت أحكام الأعدام والمؤبد بين 3 أشقاء و3 سيدات وأب ونجلة  متهمين جميعاً في قضايا واحدة، وهي أحداث العنف التي وقعت بمركزي العدوة ومطاي ، خلال أعمال الفوضي عقب فض إعتصامي رابعه العدويه والنهضة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت أمس الأول الأثنين قراراً بإحالة أوراق 683 متهماً بالعنف في أحداث مركز العدوة، لفضيلة مفتي الجمهوريه لإستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامهم , ومن بينهم 3 سيدات وهن هناء جمعة قذافي مسعود , ورقمهما في قرار الإحاله 273 , وهناء سنوسي فرج ورقمها في قرار الإحاله 316 , وسالي عبد الستار محمد ورقمها في قرار الإحاله 320 .

ونجد أن الحكم بالإعدام بعد إستطلاع رأي المفتي يجمع بين الأب وأبنه بمركز مطاي، حيث قضت المحكمة بإعدام كلاً من , سيد محمود أحمد إسماعيل , ونجله محمد , ونجد حكم المؤبد يجمع بين 3 أشقاء في أحداث مركز مطاي , حيث عوقب بالسجن المؤبد كلاً من أحمد محمد الشوربجي فهيم عبد الرازق , وشقيقيه محمد , وهاني , وكذا جمع المؤبد بين الشقيقين صلاح سيد محمد حسانين , ومحمد سيد محمد حسانين , وأولاد العمومة عبد المنعم صلاح شلقامي عبد الغني , ورمضان جمال شلقامي عبد الغنى .

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