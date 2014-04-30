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طاهر الشيخ : سنعرض توصيات لجنة الأندية خلال الاجتماع المقبل

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طاهر الشيخ : سنعرض توصيات لجنة الأندية خلال الاجتماع المقبل طاهر الشيخ : سنعرض توصيات لجنة الأندية خلال الاجتماع المقبل

أكد طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلى أن الفترة المقبلة ستشهد جلسة مع الجهاز الفني لحسم موقف الجهاز من توصيات لجنة الأندية وإعداد مذكرة فنية لعرضها خلال اجتماع المجلس المقبل لمخاطبة اتحاد الكرة المصري بقرار النادي وكذلك الجهاز الفني.
> وعن تحديد نسبة العقود قال فى تصريح خاص لوكالة  ONA أنه يؤيد تحديد أعلي نسبة العقود في بناء علي نسبة المشاركة وأنها ستكون فكرة أكثر واقعية.

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أونا

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