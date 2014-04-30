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سائق ومزارع ومخالف يتاجرون بـ "الأفيون" في العين

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سائق ومزارع ومخالف يتاجرون بـ "الأفيون" في العين سائق ومزارع ومخالف يتاجرون بـ "الأفيون" في العين

ضبطت شرطة أبوظبي، سائقاً ومزارعاً ومخالفاً، يتاجرون بمخدر الأفيون في مدينة العين. وعثرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بحوزتهم على ما يزيد عن كيلو من مخدر الأفيون، وحبوب مخدرة، في عملية احترافية أوهمت الشرطة فيها أفراد العصابة بشراء الكمية مقابل 25 ألف درهم.

وقال العقيد سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن ثـمّـة معلومات سرية وصلت أخيراً إلى قسم مكافحة المخدرات التابع للإدارة في مدينة العين، تفيد بوجود نشاط إجرامي "مشبوه" تديره عصابة، وحين تأكدت تلك المعلومات، تم إعداد خطة محكمة ومقننة لضبط أفرادها وما بحوزتهم من ممنوعات.
> وأوضح أن عناصر مكافحة المخدرات، أطبقت على أفراد العصابة، وضبطتهم في عملية فعالة خلصت إلى  ضبط  المشبوهين وتحريز الممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وذكر أنه تم التعرف إلى أفراد العصابة، وهم: "ص. ع" (45 سنة، سائق) و"ش. و" (58 سنة، مزارع) و"ع. غ" (41 سنة، مخالف)، واعترفوا بأن الكمية المضبوطة تخصهم بقصد التعاطي والترويج والاتجار، فتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
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