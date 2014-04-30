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وزارة الصحة وهيئة أبوظبي تطمئنان المواطنين والمقيمين حول وضع فيروس كورونا

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وزارة الصحة وهيئة أبوظبي تطمئنان المواطنين والمقيمين حول وضع فيروس كورونا وزارة الصحة وهيئة أبوظبي تطمئنان المواطنين والمقيمين حول وضع فيروس كورونا

طمأنت كل من وزارة الصحة وهيئة الصحة – أبوظبي  .. الجمهور من المواطنين والمقيمين حول الوضع العام لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأكدتا أن الجهات الصحية كافة تعمل معا على مراقبة الوضع عن كثب وأن الوضع لا يشكل خطرا على الصحة العامة.

وقالت هيئـة الصحة - أبوظبـي في بيان لها في هذا الشأن إنه يسرها الإعلان عن تخلص ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.. وذلك بالإضافة إلى الحالات التي أعلنت عنها الهيئة سابقا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تخلصت من الفيروس إلى / 23 / حالة وأن الحالات الثلاث الجديدة ستغــادر المستشفى قريبا.

وأضافت الهيئة إن الحالات الأخرى التي تم إبقاؤها في المستشفى بحالة جيدة وبعضها لديه أعراض طفيفة ومن المتوقع أن تغادر المستشفى قريبا.

من جهتها أشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي وأنه لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أي دولة في العالم ولا يتطلب إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدولة ولا فرض أية قيود على التجارة.

وقالت الوزارة إنها " تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع".
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