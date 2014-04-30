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تأجيل قضية مغتصب الفرنسية إلى 11 مايو المقبل

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تأجيل قضية مغتصب الفرنسية إلى 11 مايو المقبل تأجيل قضية مغتصب الفرنسية إلى 11 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات دبي في جلستها أمس،برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي،القضية المعروفة للفنان الخليجي المشهور وصديقه اللذان اغتصبا وهتكا عرض فتاة فرنسية تبلغ من العمر (19)عاما،وقررت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة إلى 11 مايو المقبل حتى يتم استدعاء الشهود.

ومن خلال الجلسة السابقة في 20 أبريل الماضي أنكر المتهمان الاتهامات المنسوبة إليهما.

وأشار ملازم اول في شرطة دبي في تحقيقات سابقة إلى أنه بعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم الأول وقبض عليه وأقر بأنه تعرف على المجني عليها عصر يوم الحادث موضحاً انه اتفق في الخروج مع صديقه لاصطحابها لمنزل صديقهما لممارسة الجنس معها برضاها،حيث تناولوا المشروبات الكحولية ما جعلها تفرط في الشرب حتى أصيبت بهياج،ما جعلهم أخذها إلى منطقة البرشاء كي تهدأ.

ومن جانبها قالت طبيبة شرعية أجرت الفحص الطبي للمجني عليها بوجود كدمات على مناطق متفرقة من جسدها وتعرضها لمواقعه جنسية أفقدتها عذريتها.
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