أحمر شفاه إستثنائي من Guerlain

في قلب هذه العلبة يكمن حجرٌ كريمٌ وابتكاريّ ذو تقنية عالية يتألّف من 14 جزء. وتقوم آليّةٌ إبداعيّة تضمّ قفلاً مغنطيسيّاً. تحتوي تركيبة المستحضر الاستثنائيّة والغنيّة على مكوّناتٍ ثمينة هي بودرة الياقوت الأحمر للونٍ متألّق، وزبدة المانجا البريّة الشديدة الترطيب، وصمغ "كوميفورا" وعُشب Tiger Grass المشهورَين بتنشيط تكوين الكولاجين. وتعمل هذا التركيبة على تجميل وتنعيم الشفتَين وجعلهما أكثر امتلاءً، كما تعيد تحديد محيطهما بشكلٍ فوري.

علبة ثمينة

إنها تركيزٌ لكلّ تَوقٍ إلى الجمال والرفاهية الشخصيّة... لقد تمّ ابتكار هذه العلبة الثمينة مع انعكاساتٍ من الذهب الأبيض على يَد أوليفييه إيشودوميزون، كما صمّمها لورينز باومر، وهو صانع المجوهرات الموهوب في ساحة "فاندوم".

عندما تطول الأيام، يصبح الضوء أكثر سطوعاً وتشعر الشفاه برغبةٍ متزايدةٍ للون الفوشيا أو البيج الشفّاف. إنّه تَوقٌ جنونيّ لألوانٍ لا مثيل لها ومطلقة الأناقة قامت دار "غيرلان" Guerlain بإحيائها لمجموعة "روج جي" Rouge G. خمس درجات لونيّة فريدة ومتطوّرة هي:

15 Galiane، لون بيج شفّاف لتزيين الشفاه بوشاحٍ رقيق

77 Géraldine، لونٌ زهريّ ساحر ومُشرق من أجل ماكياج متوافق مع الموضة

48 Geneva، لون برتقالي دموي للكشف عن تألّق الابتسامة

16 Gaëtane، لون بنيّ داكن لإبراز محيط الشفاه

78 Gladys، لون فوشيا عميق بذات نفاسة العقيق الأحمر من أجل مظهر أنيق للغاية

تقوم هذه الألوان الثمينة بإعادة تحديد الشفاه وتغليفها بلونٍ كثيف. درجات مشرقة مُشبّعة بالعناصر الملوّنة. ولوحة ألوان استثنائيّة جديدة...