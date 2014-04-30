أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بوتين يزور القرم لحضور العرض العسكري في 9 مايو

Google+ Print
بوتين يزور القرم لحضور العرض العسكري في 9 مايو بوتين يزور القرم لحضور العرض العسكري في 9 مايو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

افادت عدة وسائل اعلام روسية الاربعاء ان الرئيس فلاديمير بوتين سيزور للمرة الاولى القرم منذ الحاقها بروسيا لحضور العرض العسكري الذي ينظم في 9مايو في ذكرى الانتصار على المانيا النازية.

وسيزور بوتين مدينة سيباستوبول حيث مقر الاسطول الروسي في البحر الاسود بحسب معلومات اوردتها صحيفة كومرسانت والصحيفة الالكترونية “غازيتا.ار يو” نقلا عن عدة مصادر بينها مصدر في وزارة الدفاع بحسب ما افادت “روسيا اليوم”.

ويمكن ان يتوجه الرئيس الروسي الى القرم بعد حضور العرض العسكري الرئيسي في الساحة الحمراء في موسكو.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع لصحيفة كومرسانت ان الزيارة الى سيباستوبول “مدرجة على جدول الاعمال واكدتها الادارة الرئاسية”.

وقالت المصادر نفسها ان رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف سيرافق بوتين في هذه الزيارة بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

وتحتفل روسيا ودول اخرى في الاتحاد السوفياتي السابق بانتهاء الحرب العالمية الثانية في 9 مايو وليس 8 من الشهر نفسه كما تفعل دول اوروبا الغربية. وغالبا ما يستغل بوتين مثل هذه المناسبات لتشجيع الحس القومي لدى مواطنيه ودعم سياسته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا