بوتين يزور القرم لحضور العرض العسكري في 9 مايو

افادت عدة وسائل اعلام روسية الاربعاء ان الرئيس فلاديمير بوتين سيزور للمرة الاولى القرم منذ الحاقها بروسيا لحضور العرض العسكري الذي ينظم في 9مايو في ذكرى الانتصار على المانيا النازية.

وسيزور بوتين مدينة سيباستوبول حيث مقر الاسطول الروسي في البحر الاسود بحسب معلومات اوردتها صحيفة كومرسانت والصحيفة الالكترونية “غازيتا.ار يو” نقلا عن عدة مصادر بينها مصدر في وزارة الدفاع بحسب ما افادت “روسيا اليوم”.

ويمكن ان يتوجه الرئيس الروسي الى القرم بعد حضور العرض العسكري الرئيسي في الساحة الحمراء في موسكو.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع لصحيفة كومرسانت ان الزيارة الى سيباستوبول “مدرجة على جدول الاعمال واكدتها الادارة الرئاسية”.

وقالت المصادر نفسها ان رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف سيرافق بوتين في هذه الزيارة بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

وتحتفل روسيا ودول اخرى في الاتحاد السوفياتي السابق بانتهاء الحرب العالمية الثانية في 9 مايو وليس 8 من الشهر نفسه كما تفعل دول اوروبا الغربية. وغالبا ما يستغل بوتين مثل هذه المناسبات لتشجيع الحس القومي لدى مواطنيه ودعم سياسته.