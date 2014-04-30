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الأمير هاري ينفصل عن حبيبته

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الأمير هاري ينفصل عن حبيبته الأمير هاري ينفصل عن حبيبته

يبدو أنّ عام 2014 هو حقّاً عام الانفصالات، فقد انفصل الأمير Harry عن صديقته Cressida Bonas بعد أن توقّع الكثيرون أن يشهد القصر الملكي زفافاً قريباً.
فبعد شهر واحد من ظهورهما العلني، خلال حضورهما حفلاً خيريّاً في Wembley Arena، متعانقين أمام عدسات الكاميرات، تأكّدت التكهّنات بقرب ارتباطهما الرسمي، الذي لم يتمّ...
وجاء هذا الانفصال بعد توتّر في العلاقة في الأسابيع الأخيرة، واقتراح الأمير Harry الانفصال بشكل ودّي.
ومن المرجّح أن يكون سبب الخلاف هو مهنة Cressida ، البالغة من العمر 25 عاماً، التي تخرّجت مؤخّراً من مدرسة للرقص، وتعمل حاليّاً لحساب شركة للتسويق في سوهو، لحين اتّخاذها قراراً بشأن ما ينبغي عمله في المستقبل، رغم أنّ Harry سمح لها بتحقيق ما تريده في حياتها، وفق ما تردّد...
وربما يكون هذه الانفصال مجرّد وقت للتفكير والتركيز على القرارت الكبيرة التي تنتظرهما مستقبلاً، كما حصل بين دوق ودوقة كامبريدج، اللذين انفصلا لفترة وجيزة في عام 2007.
يذكر أنّ علاقة الأمير Harry و Cressida Bonas بدأت في صيف 2012، وكانت علاقة خجولة وبعيدة عن العلن، إلا أنّها، في الأشهر الأخيرة، كانت علنيّة وجديّة.

 

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