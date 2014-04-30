"التأشيرة" تؤجل مشاهد باسم ياخور في مسلسل سعودي

تسبب تأخير استخراج تأشيرة للفنان باسم ياخور لدخول المملكة العربية السعودية في تأجيل مشاهده في بطولة المسلسل السعودي "بنج".

وأفادت مصادر "سيدتي نت" أن تأشيرة باسم ياخور قاربت على الإنتهاء، ومن المرجح أن يصل المملكة خلال الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المشاركة كأولى مشاركات النجم باسم ياخور في الدراما السعودية.

ومسلسل "بنج" سيعرض على شاشة التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان المقبل، وهو عمل كوميدي اجتماعي، من إخراج السوري أسامة الحمد، وتأليف كل من: عبادي منصور وكفاح شجاع، وبطولة: أحمد بدير، طلال السدر، باسم ياخور، مها أحمد، مروة محمد، سلطان الفرج، بجانب باقة من الممثلين من السعودية.

يشار إلى أن الفنان باسم ياخور سيطل على الجمهور رمضان المقبل أيضاً من خلال بعض المسلسلات السورية، إضافة إلى المشاركة في بطولة المسلسل المصري "المرافعة"، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج حازم فودة، وبطولة: فاروق الفيشاوي وسميحة أيوب وأحمد راتب وكريمة مختار وشيرين رضا وطلعت زكريا ودينا ومحمد لطفي.