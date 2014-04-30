ضبط 5 قضايا اتجار وتعاطى مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي باسيوط من ضبط 5 قضايا مخدرات فى حملة امنية على منطقة قسم اول اسيوط لضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها .

تم ضبط 2 قضايا اتجار و3 قضايا تعاطي ، حيث تم ضبط حسام . غ . ع 43 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم شركة فريال ـ دائرة القسم .. وبحوزته 31 عبوة استيلا 50 جرام من مادة الفوله المخدرة ـ 15 جرام من مادة الحشيش المخدر ـ 7 جرام من جوهر الأفيون المخدر ومبلغ مالي قدرة 200جنية وهاتف محمول .. بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، و محمد . ع . ت 27 سنة عامل ومقيم الواسطي وبحوزته 40 قرص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي ، و شريف . و . م 34 سنة موظف ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 6 أقراص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي .

كما تم ضبط مصطفي . س. ع 18 سنة طالب ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 60 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار ، والمدعو محمد . ح . هـ 30 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 2 جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة ، وجار العرض على النيابة .