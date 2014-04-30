أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شقيق الشيخ محمد حسان يتهم الإخوان بمحاولة تشويه صورة الداعية

Google+ Print
شقيق الشيخ محمد حسان يتهم الإخوان بمحاولة تشويه صورة الداعية شقيق الشيخ محمد حسان يتهم الإخوان بمحاولة تشويه صورة الداعية

نفى محمود حسان، مدير قناة الرحمة، وشقيق الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية حول إصدار الشيخ محمد حسان أية فتوى تتعلق بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال محمود حسان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ محمد حسان لم يدلى بأية تصريحات لوسائل الإعلام مؤخرًا، ولم يصدر أية فتوى تتعلق بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الشيخ حسان متواجد داخل ، ولم يهرب كما ادعت عدد من وسائل الإعلام مؤخرًا، موضحًا أن شقيقه سافر إلى دولة الكويت عدة أيام بناء على دعوة من وزارة الأوقاف الكويتية.

واتهم مدير قناة الرحمة وشقيق الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، صفحات جماعة الإخوان وقناة الجزيرة بتشويه صورة الشيخ محمد حسان، مطالبًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على الدعوة الإسلامية فى مصر وإلا ستكون سببًا فى تعطيل الدعوة، مضيفًا:" الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله ليست حكرًا على أحد".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية

الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو