شقيق الشيخ محمد حسان يتهم الإخوان بمحاولة تشويه صورة الداعية

نفى محمود حسان، مدير قناة الرحمة، وشقيق الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية حول إصدار الشيخ محمد حسان أية فتوى تتعلق بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال محمود حسان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ محمد حسان لم يدلى بأية تصريحات لوسائل الإعلام مؤخرًا، ولم يصدر أية فتوى تتعلق بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الشيخ حسان متواجد داخل مصر، ولم يهرب كما ادعت عدد من وسائل الإعلام مؤخرًا، موضحًا أن شقيقه سافر إلى دولة الكويت عدة أيام بناء على دعوة من وزارة الأوقاف الكويتية.

واتهم مدير قناة الرحمة وشقيق الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، صفحات جماعة الإخوان وقناة الجزيرة بتشويه صورة الشيخ محمد حسان، مطالبًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على الدعوة الإسلامية فى مصر وإلا ستكون سببًا فى تعطيل الدعوة، مضيفًا:" الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله ليست حكرًا على أحد".