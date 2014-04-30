جامعة جنوب الوادي: اتفاقيات للتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع جامعات عالمية‎

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على مذكرة للتفاهم العلمي والثقافي مع الأكاديمية الروسية للعلوم ( المعهد الروسي لبحوث الطفيليات الروسي ) والتي تمثل تعاون مشترك مع كلية الطب البيطري بالجامعة في مجالات العلوم والتعليم العالي والدراسات العليا .. كما وافق المجلس على مذكرة التعاون المشترك مع جامعة أوبيهيروا للطب البيطري والزراعة هوكوياما دولة اليابان لتبادل الخبرات في البحث العلمي والمعلومات وطرق التدريس.

وأشار رئيس الجامعة أن المجلس وافق على انشاء محطة طاقة شمسية على أسطح كلية الفنون الجميلة بالأقصر .. كما وافق المجلس على عقد المؤتمر الدولي لعلوم النانو وتطبيقاته الثاني في الفترة من 24-27 فبراير 2015 وعلى الخطة التنفيذية لتحسين نظم الحوكمة داخل الجامعة والتي تتضمن المحاور الخمس الخاصة بنظام الحوكمة وهي رسالة الجامعة و أهدافها والتوجهات الادارية والاستقلالية والمحاسبة والمشاركة .. ووافق المجلس على صرف مكافأة امتحانات دور مايو 2014 لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة ايناس كمال محمد عمارة في وظيفة أستاذ مساعد التربية الموسيقية بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية ومنح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور ياسر عبد الله حفني حسن بكلية التربية بقنا والدكتور عبده ابراهيم محمد أباظة بكلية الآثار ، التعيين في وظيفة مدرس كلا من: الدكتورة دعاء كمال أحمد البري والدكتورة سعاد سعيد محمود عثمان بكلية الآداب ، ومنح درجة الدكتوراه لكل من الطلاب عزت عبد العليم محمود أحمد وأشرف أمين جاد أبوزيد ومحمد محمود خضر سعيد من كلية الآداب والطالب شاذلي عبده محمد أحمد من كلية الهندسة وأحمد عبد الحميد أحمد مصطفى من كلية التربية بالغردقة.

كما منح مجلس الجامعة درجة الماجستير للطلاب حميدة علي عبد الغني نور ومحمد كمال قناوي صغير و محمد العزب حسن علي من كلية التربية بقنا ومن كلية العلوم لكلا من عربي عاطف كيلاني عبد الله وخالد محمد حسين عمران ومن كلية الآداب لكل من فاطمة الزهراء محمد فوزي ومنال محمود فكري محمود ومنح درجة الماجستير من كلية التربية الرياضية لكل من محمد فريد شوقي و محمود فوزي محمد حمد الله وعبد الرحيم محمد الصغير الراعي ومحمد فؤاد راشد .. و منح درجة الماجستير لكل من حسن أحمد عبد المنعم و أسماء صابر فؤاد صابر من كلية الطب البيطري والطالبة صفاء السيد فتوحي عبد الرحمن من كلية التجارة.