أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى جنائية ضد «حجازي» بتهمة إهانة القضاء

Google+ Print
قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى جنائية ضد «حجازي» بتهمة إهانة القضاء قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى جنائية ضد «حجازي» بتهمة إهانة القضاء

حرك المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لنظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، و130 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس الدعوى الجنائية ضد صفوت حجازى عقب منادته ” يا شعبان “.

 

ودار حديث بين القاضى والرئيس السابق محمد مرسى قام القاضى بالنداء على المعزول .. “يامرسى ” وهو ما آثار حفيظة حجازى وقام بالنداء على القاضى ” انت ترضى حد يقولك يا شعبان ” فاعتبرت المحكمة هذه الاقوال إهانة ضدها وقامت بتحريك الدعوى وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة .

وقرر الدفاع أن ما حدث نتيجة الضغط العصبى وهو يعتبر خطأ لغوى وقدمت هيئة الدفاع الاعتذار عما حدث …. وقررت المحكمة حجز الحكم لأخر الجلسة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا