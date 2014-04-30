قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى جنائية ضد «حجازي» بتهمة إهانة القضاء

حرك المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لنظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، و130 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس الدعوى الجنائية ضد صفوت حجازى عقب منادته ” يا شعبان “.

ودار حديث بين القاضى والرئيس السابق محمد مرسى قام القاضى بالنداء على المعزول .. “يامرسى ” وهو ما آثار حفيظة حجازى وقام بالنداء على القاضى ” انت ترضى حد يقولك يا شعبان ” فاعتبرت المحكمة هذه الاقوال إهانة ضدها وقامت بتحريك الدعوى وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة .

وقرر الدفاع أن ما حدث نتيجة الضغط العصبى وهو يعتبر خطأ لغوى وقدمت هيئة الدفاع الاعتذار عما حدث …. وقررت المحكمة حجز الحكم لأخر الجلسة .