أجمل الإطلالات الصيفية من "Radio Disney Music Awards"

لكل حفل يقام في هوليوود طابع خاص به، وقد كان الستايل الصيفي المرح هو الغالب على السجادة الحمراء لحفل "Radio Disney Music Awards" الذي أقيم مؤخراً، إذ شاهدنا عدداً من الإطلالات الصيفية الأنيقة التي لفتتنا بألوانها المنعشة والبسيطة.

كان معظم حضور هذا الحفل من النجمات الشابات والمراهقات، حيث اختارت الممثلة Lucy Hale نجمة مسلسل "Pretty Little Liars" أن ترتدي "jumpsuit" قصيراً مزيناً بطبعات ربيعية ناعمة مع جاكيت خفيف باللون الوردي، بينما ارتدت الشابة الأنيقة Zendaya تنورة قصيرة بطبعات صفراء ناعمة وقميص أبيض بتصميم عصري جميل، وظهرت Maia Mitchell بلوك جميل للغاية بتنورة ميدي مطبعة نسقتها مع توب قصير بنفس الطبعة العصرية المميزة، وكانت هذه أجمل الإطلالات في هذا الحفل.

أما بالنسبة لأسوأ الإطلالات فقد كانت من نصيب Megan Nicole التي ارتدت فستاناً قصيراً بلون سماوي مع علامة ديزني المطبوعة عليه باللون الأبيض، إذ اعتقدت Megan Nicole أنها على الأغلب ستكون إحدى أميرات ديزني بهذا اللوك، ولكنها كانت على العكس من ذلك، حيث بدت إطلالتها قديمة وغير جذابة.

حضرت الممثلة Julianne Hough هذا الحفل بإطلالة بسيطة وأنيقة وغير متكلفة، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللونين الأصفر والأبيض نسقته مع إكسسوارات سوداء.

أي الإطلالات الصيفية في الصور أعلاه كانت الأجمل بالنسبة لكِ؟

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