Big Date جديد ساعات Concord

في 2014، تنتقل علامة Concord بالتصميم المرح والمتألق والوظائف المتطورة التي تعرف بها مجموعة ساعات C2 إلى عالم جديد مذهل مع طرحها ساعة C2 Big Date المزودة بمعيار حركة "كوارتز"، بينما تحافظ العلامة على مبادئها المميزة وطابع الـ avant-garde الذي عرفت به في تصميم وصناعة الساعات.

تتميز ساعة C2 Big Date بعلبة من الستانلس ستيل بقطر 43 ملم مع ترس مثبت ببراغٍ وضواغط من الستانلس ستيل. وتأسر الأبصار بتصميم جديد للقرص متعدد الطبقات. يأتي قرص الساعة باللون الأسود أو الفضي، ويكشف عن نافذة كبيرة الحجم لعرض التاريخ بلون أسود على خلفية بيضاء عند مؤشر الساعة 12، يبرزه نقش خفيف وتعزز تألقه مؤشرات الساعة المطلية بالروديوم.

أما سوار الساعة فيتميز بانسيابية واضحة، حيث لا يرتبط مع علبة الساعة بمقابض، وإنما بأسلوب Concord المميز الذي يعتمد أشكالاً أنبوبية أفقية مدمجة ضمن جسم العلبة. وهكذا، فإن السوار المثبت بإحكام داخل علبة الساعة يُصبح جزءاً أساسياً لا يتجزأ من تصميم الساعة، ممّا يضمن إطلالة فريدة وانسيابية تامة وملاءمة مثالية للساعة حول معصم اليد.

ساعة صمّمت لمحبي التشويق، ولتعكس طابع الحدّة والقوة والوضوح. وتمثل ساعة C2 Big Date الجديدة لعام 2014 إضافة هامة تكمّل النجاح الهائل الذي حققته الموديلات السابقة لها، لتعيد تصدّر المشهد وتفتح آفاقاً جديدة للمستقبل.

ويُذكر أنّ علامة Concord وقّعت مؤخراً اتفاقية شراكة مع المقدّم التلفزيوني الشاب الواعد، وخبير الموضة الوسيم، نور الدين اليوسف. ويجسّد نور الدين سفير Concord الجديد الروح الديناميكية الراقية للعلامة بشكل مثاليّ. ويبدو في هذه الصورة منسجماً تماماً مع ساعة C2 Quartz العصرية الأنيقة حول معصمه.