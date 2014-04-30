دار KTZ تدير وجهها نحو العرب

برغم أنّ دار KTZ) Kokon to Zai) غير معروفة على نطاق واسع، كما هو حال دور الأزياء الأخرى، إلا أنّ الشغوفين بها كثيرون. ولعلّ أشهر هؤلاء النجمة ريهانا التي تجد فيها ما تبحث عنه من غموض محبّب ورقّة ساحرة ممزوجة بلمسات مستمدّة من ثقافات الشعوب. ويبدو أنّ الثنائي Koji Maruyama و Marjan Pejoski اللذين يقفان خلف هذه الدار (تأسست عام 1996) قد استدارا هذه المرة نحو العرب، فقدّما لصيف 2014 مجموعة قوية، فيها لمسات عربيّة صحراويّة، تعتمد بشكل أساسي على ثياب القطعتين والثلاث قطع، التي تمنح المرأة حرية الحركة وتساعدها في تغيير الطلّة، بإضافة قطع ثياب حياديّة أو تبديل قطعٍ بأخرى. وقد كان أبرز ما ضمّته هذه المجموعة سراويل الحريم (harem pants) والقمصان والفساتين، التي تنتهي بغطاء الرأس، والجاكيتات الفضفاضة، التي تموّه تفاصيل الجسم، والقطع ذات الطيّات والطبقات المتداخلة، التي تنسدل برشاقة. أمّا الخامات فقد كانت متنوّعة، تبدأ بالأقمشة الشفاقة المزخرفة بالنجوم والدوائر، وتنتهي بالجلود الطريّة المطواعة، وتشمل طيفاً من الألوان التي يغلب عليها الأبيض والأسود والرمادي والخوخي والوردي.

أما الاكسسوارات فإنّها تبعث الحياة في الإلهام البصري العربي، الذي يتجلّى في أغطية الرأس والبراقع والقلائد والأساور والأقراط التي تحمل رموزاً عربيّة، مثل الكف والعين الزرقاء والزخارف التي تحمل كثيراً من جماليّات الفن الشعبي، والتي صيغت بطريقة تجمع التقليد والمعاصرة.

وإليك ما قدّمته دار KTZ لصيف 2014، وستلمسين التأثيرات العربية في كثير من التفاصيل.

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