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الإسماعيلي: مواجهة الزمالك نكون أو لا نكون

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الإسماعيلي: مواجهة الزمالك نكون أو لا نكون الإسماعيلي: مواجهة الزمالك نكون أو لا نكون

أكد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى إنه لا تفكير فى فرض عقوبات على اللاعبين فى الوقت الحالي بل يبحث كيفية تشجيعهم لمواجهة الزمالك المصيرية.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الزمالك مساء الخميس في قمة المجموعة الثانية التي ستحدد بشكل كبير موقف الفريقين من المنافسة.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "ننتظر خوض لقاء الزمالك بكل حماس فنتيجتها ستحدد بشكل كبير موقفنا من التأهل للمربع الذهبي".

وتابع "الهزيمة أمام طلائع الجيش أضعفت فرصتنا في التأهل، ولكننا سنقاتل للحظة الأخيرة وفي مباراة الزمالك نكون أو لا نكون".

ويرى أبو السعود أن فريقه مازالت لديه الفرصه فى الصعود مثل غيره من بعض فرق المجموعه ولكن فى حالة تحقيق الفوز فى مباراته المقبله لكن أى نتائج أخرى قد تبعد بالفريق عن تلك المنافسه.

وأشار رئيس الإسماعيلى إلى إنه سيحرص على الإجتماع مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى للفريق غدا لتحفيزهم قبيل خوض لقاء الزمالك.

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