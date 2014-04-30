رؤوف: نلعب على الكونفدرالية .. وهدفي ' القاتل ' فأل خير

يرى أحمد رؤوف مهاجم الأهلي أن هدفه القاتل في مرمى الدفاع الحسني الجديد يعتبر فأل حسن لمشواره مع الفريق الأحمر.

وسجل رؤوف هدف الأهلي الذي تأهل به لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية ليقع في مجموعة تضم النجم الساحلي وسيوي سبور الإيفواري ونكانا الزامبي.

وقال رؤوف لـFilGoal.com عقب القرعة "لا نهتم بمن سنواجهه في المجموعة، فالأهلي يتطلع للقب ولا ينظر لمنافسيه".

وتابع "أشعر بأن هدفي فأل خير لي ولفريقي في هذه البطولة، وما أسعدني أكثر هو فرحة زملائي والجهاز الفني بي".

وانضم رؤوف إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من أهلي طرابلس الليبي وسجل أول أهدافه بالقميص الأحمر أمام الدفاع الحسني في الكونفدرالية.