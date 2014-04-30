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مقتل 15 في اشتباكات بين القوات الفلبينية ومتشددين

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أكد جنرال في قوات مشاة البحرية الفلبينية، مارتن بينتو، الأربعاء، أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا في اشتباكات بقذائف المورتر بين قوات الأمن ومتشددين إسلاميين استمرت 3 ساعات في جزيرة نائية في جنوب البلاد، زاعماً أن المتمردين كانوا يحاولون استعادة قاعدتهم.

وأكد بينتو مقتل 15جندياً وجرح 19 آخرون في معارك متقطعة استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح في باتيكول بسولو وهي معقل معروف لجماعة «أبو سياف» المرتبطة بالقاعدة.

وقال بينتو «إن نحو 300 متمرد شاركوا في هجوم لاستعادة قاعدتهم في باتيكول التي سيطرت عليها القوات الفلبينية، الإثنين الماضس.

وفي وقت سابق من الشهر، قتلت القوات الفلبينية 18 من جماعة «أبو سياف» في جزيرة باسيلان بعد أن صعدت مانيلا من هجماتها على الجماعات المسلحة المعارضة لاتفاق السلام الذي وقعته مع جبهة «مورو» الإسلامية للتحرير.وأنهى اتفاق السلام مع جبهة «مورو» 45 عاماً من الصراع الذي قتل أكثر من 120 ألفا وشرد مليونين.

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