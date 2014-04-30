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دبي تسجن النجم جيمس كوتاك شهراً لإساءته للإسلام

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لم يكتف James Kottak نجم فرقة Scorpions بالهبوط ثملاً في دبي، بل قام بإهانة الإسلام بشكل عنصري جدّاً، ما دفع المحكمة الى إصدار حكم بسجنه لمدة شهر.

وقد أقرّ عازف الدرامز James ، البالغ من العمر 51 عاماً، بشرب 5 كؤوس من النبيذ على الطائرة من موسكو إلى دبي، وبعد أن نزل في منطقة الترنزيت بمطار دبي، تمّ احتجازه للاشتباه بأنّه ثمل.

ويبدو أن عنصريّته لم تجعله يتحمّل أنّ من يحتجزه مسلم، فثار غضبه على العاملين من الجنسية الباكستانية والأفغانيّة، وراح يردّد عبارات عنصريّة مثل "مسلمين غير متعلمين" وقام بحركات بذئية، في يديه وجسمه، ووصل به الحدّ إلى أن سدّ أنفه وقال "لن أسافر قطعاً معهم".

وقد نفىJames كل هذه التهم، زاعماً أنه لا يمكن أن يتحدث بهذه الطريقة عن الإسلام، سواء كان ثملاً أو واعياً.

يذكر أن James Kottak كان متّجهاً الى البحرين، حيث كان من المقرر أن يشارك بحفل لمناسبة سباق الفورميلا 1 في 5 نيسان/أبريل.

 

 

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