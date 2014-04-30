هذا هو رأي عائلة جورج كلوني بخطوبته

يبدو أنّ حظ اللبنانيّة، أمل علم الدين، لم يتوقّف عند حدود فوزها بقلب النجم George Clooney، بل هي نالت أيضاً ما تحلم به كلّ فتاة على وجه الأرض، وهو رضى عائلة زوجها، ومباركة هذا الارتباط.

فقد قال Nick Clooney والد النجم، "نحن سعيدان جدّاً بهما ، نحبّ أمل ، هما لائقان جدّاً ببعضهما، وأتمنى لهما كلّ الخير".

وأضاف أنّه قد تعرّف الى أمل، التي اعتبرها امرأة رائعة، وستشكّل ثنائيّاً مميّزاً مع ابنه، لأنّه رائع أيضاً...

وبدورها عبّرت والدة النجم، Nina Warren، حماة أمل، عن حماسها عند سماع خبر خطوبة ابنها، بخاصّة أنّها من المعجبات بأمل...

وقد عبّرتNina عن هذا الإعجاب بقولها إنّها محامية لامعة، وامرأة متألقة جدّاً وفي أوج مسيرتها المهنيّة.

وتابعت: "لم نتفاجأ أبداً عندما أخبرونا بخطوبتهما، ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بهما".

يذكر أنّ George Clooney وأمل علم الدين قد ارتبطا رسميّاً منذ أيام، بعد أن كان موقع "سيدتي نت" أوّل موقع عربي أكّد جديّة هذه العلاقة ورسميّتها.