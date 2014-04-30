طبق "الساتيه":إندونيسيا في مطبخكِ

يتألف طبق "الساتيه" من اللحوم المشوية المتّبلة، ويتكوّن من مكعبات أو شراح اللحم المختلفة.

نشأة "الساتيه" قد تكون في جافا أو سومطرة. كونه أصبح الطبق الوطني. ويحظى بشعبية أيضاً في العديد من دول جنوب شرق آسيا، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، تايلاند، وجنوب الفيليبين، وصولاً إلى هولندا.

الكركم (عقدة صفرة) هو العنصر الإلزامي المستخدم لنقع "الساتيه". علماً أنه يضفي على الطبق اللون الأصفر المميّز. وصفتنا تعتمد على أفخاذ الدجاج، أما اللحوم المستخدمة عادة فتشمل لحم البقر، لحم الضأن، لحم الغزال، السمك، الجمبري (القريدس)، الحبّار (الصبيدج). ويقدم "الساتيه" مع صلصلة الفول السوداني الحارة أو "مرقة" الفول السوداني، البصل، والخيار والأرز.

المقادير:

- 8 الى 12 قطعة من أفخاذ الدجاج

- ربع كوب من عصير الليمون الحامض

- حبتان من الكراث

- 3 فصوص من الثوم

- حبتان من الفلفل الأحمر الحار

- قطعة واحدة من الزنجبيل

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم الجاف

- ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة

- 3 ملاعق صغيرة من صلصة الصويا الداكنة

- 4 ملاعق صغيرة من صلصة السمك

- 5 الى 6 ملاعق صغيرة من السكر البني

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

- ملعقتان صغيرتان من الكمّون

طريقة التحضير:

1- نقطّع الدجاج إلى شرائح رقيقة ونضعها في وعاء.

2- نضع جميع المكونات الأخرى في الخلاط ونخلطها جيداً حتى تصبح ناعمة.

3- نسكب "النقعة" فوق الدجاج ونقلّبها جيداً. نتركه منقوعاً على الأقل ساعة أو أكثر (قد تمتد الفترة إلى 24 ساعة).

4- نشك قطع الدجاج (أو اللحم) في الأسياخ.

5- نشوي "الساتيه" على الفحم أو عبر الفرن.

6- نقدّم الطبق مع الأرز وصلصة الفول السوداني.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

(وقت التحضير: ساعة ونصف ساعة).

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