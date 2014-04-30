وزير الشباب والرياضة يتوجة للدقهلية لافتتاح ملتقى التوظيف

يتوجه المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم إلى محافظة الدقهلية لافتتاح ملتقى التوظيف الذى تنظمه الوزارة بنادى جزيرة الورد بالمحافظة، وتشارك به مجموعة من شركات القطاع الخاص، تقدم العديد من فرص العمل للشباب من حملة جميع المؤهلات فى مختلف المجالات.

كما يقوم الوزير بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالدقهلية، تشمل نادى المنصورة الرياضى، ومراكز شباب المدينة بالاستاد، وشباب أجا، وشباب سينتماى، ومركز شباب باشلوش، وشباب قوليلة، ونادى شربين.

> ويشهد عبد العزيز أعمال التطوير الملحقة بهذه المنشآت وافتتاح حمامات السباحة والملاعب الخماسية المطورة بالنجيل الصناعى، والتى تخدم نشء وشباب الدقهلية.