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ننشر مواعيد اختبارات متقدمى وظائف "الخبراء" ببعض المحافظات

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ينفرد "اليوم السابع" بنشر مواعيد اختبارات متقدمى وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل لمحافظات بنى سويف والفيوم والمنيا، والتى ستجرى مقابلاتهم يوم الخميس المقبل، فى محكمة استئناف بنى سويف.

كما ننشر مواعيد متقدمى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتى ستجرى فى محكمة استئناف الإسكندرية يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر، إجراء اختبارات شفوى وتحريرى لمتقدمى التمويل والمحاسبة والكُتّاب من الدرجة الرابعة والتنمية الإدارية، وذلك لاختيار أفضل العناصر المطلوبة.


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